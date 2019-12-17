Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Bilecik’te enerji alanında hizmet veren firmalar tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaları kapsamında yeni cadde ve sokakları da hizmete açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda kilit parke taşı çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

BİLECİK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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