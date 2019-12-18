Başkan Şahin Gölpazarı’ndaki ilçe seçimlerine katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Başkanı seçimlerine katılarak yeni seçilen ilçe başkanını tebrik etti.

Gölpazarı İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen seçimlere Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

İlçe Başkanı olarak seçilen Turgay Yılmaz’ı tebrik eden Başkan Şahin, “Gölpazarı’nda demokrasinin güzel bir örneğini sergilemek için adaylar ve partililerimizle bir araya geldik. Gölpazarı İlçe Başkanlığına seçilen Turgay Yılmaz ve üyeleri tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

BİLECİK 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.