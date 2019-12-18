Yerli Malı Haftası'nı minikler doyasıya yaşadı

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Mor Mavi Anaokulu öğrencilerini hazırlanan Yerli Malı programına katıldı.

Her yıl 1218 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası kapsamında düzenlenen programa İl Müdürü Çelik'in yanı sıra Müdür Yardımcısı Halis Çelik, Şube Müdürü Cuma İvrendi ve İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz katıldı. Yörenin zenginliklerinin, lezzetlerinin tanıtıldığı program tüm davetliler tarafından büyük beğeni görürken, minik öğrenciler Yerli Malı Haftasıyla ilgili şiirler okudular. Yöresel kıyafetler de giyen minikler, “Mor Mavi Manavı” isimli köşe istedikleri meyveleri yediler.

BİLECİK 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:39

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