Bilecik'te 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerinin şüpheli bir araç içinde yaptığı aramada 3 buçuk kilo kubar esrar ele geçirdi, olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesine bağlı Kızılcapınar köyü sınırları içerisindeki Karayolları Genel Müdürlüğüne ait şantiye sahasında bulunan şüpheli bir araçta ve aracın civarında arama yaptı. Aramalar sonucu 3 kilo 488 gram kubar esrar, 2 adet tabanca, 17 adet tabanca fişeği, 2 adet ekmek bıçağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen M.K. M.E. ve O.E. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BİLECİK
18 Aralık 2019 Çarşamba
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