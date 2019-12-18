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Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı

İHA

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışma kapsamında BursaBozüyük gelişi uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan araçta yapılan aramada 1,33 gram kubar esrar, 2,34 gram tütün ile karışık sarılı vaziyette içime hazır esrar maddesi 1 adet madde kullanmaya yarayan cam bong ile 1 adet 7.65 mm çapında kuru sıkıdan bozma tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör, tabancaya ait 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler H.A. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan, ayrıca yine E.Ç. hakkında "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

BİLECİK

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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