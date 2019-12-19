Pazaryeri'nde özel eğitim sınıfı açıldı

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunda özel gereksinimli çocuklar için yapılan sınıf düzenlenen tören ile açıldı.

Pazaryeri'nde hayırsever iş damlarının yardımları ile özel gereksinimli bireyler için yapılan sınıfın açılışı gerçekleştirildi. 4 öğrencinin eğitim alacağı sınıfta, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişim özellikleri ile eğitim yeterliliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Açılışa Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı.

BİLECİK 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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