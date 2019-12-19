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Şeyh Edebali Üniversitesi 'engelsiz üniversite' hedefine hızla ilerliyor Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. ...

İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, özel gereksinimli öğrenciler için altyapı ve iyileştirme çalışmalarına imza atmaya devam ediyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi 'engelsiz üniversite' hedefine hızla ilerliyor Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş: “Hedefimiz 2023’te üniversitemizi engelsiz üniversite haline getirmek”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, özel gereksinimli öğrenciler için altyapı ve iyileştirme çalışmalarına imza atmaya devam ediyor.
Merkez yerleşke ve ilçelerdeki meslek yüksekokullarında her yıl yapılan yeni düzenlemeler ve fiziki çalışmalar, üniversitede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin eşit eğitim haklarından faydalanabilmeleri adına önemli imkanlar sunuyor. Öğrencilerin kampüs içinde derslikler, kütüphane ve yemekhane gibi alanlara rahat ulaşımı adına yapılan çalışmaların karşılığında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi son 2 yılda 6 turuncu bayrakla ödüllendirildi.

“Hedefimiz, 2023’te üniversitemizi engelsiz üniversite haline getirmek”
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, "Bu, her şeyden önce üniversitemizin en büyük sosyal sorumluluk projesidir. Bu bilinçle kurduğumuz ‘Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü’, kurulduğu andan itibaren hız kesmeden çalışmalarına devam etti. Birimimizin farkındalık oluşturmak adına yürüttüğü sosyal aktiviteler bir yana özellikle gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinden de bahsetmek isterim. Bunlardan en önemlisi Bilecik ilindeki özel gereksinimli çocuklarımızı havuzla buluşturduğumuz ‘Yüz Yüze 12’ projesidir. Bu projeyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğini alarak gönüllü üniversite öğrencilerimizin nezaretinde özel gereksinimli çocuklarımıza yüzme öğretilmekte, sosyal ve fiziki gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Söz konusu projenin geliştirilerek ilerleyen dönemlerde de devam edeceğine dair inancım tamdır. Bu alandaki diğer projemiz ise Bilecik ilindeki özel gereksinimli bireylerin Üniversitemizdeki özel gereksinimli öğrencilerle bir araya gelerek Şeyh Edebali Üniversitesi stadında hocamız rehberliğinde atletizm çalışmalarına katılmalarıdır. Bu projenin de şehrimizdeki ve Üniversitemizdeki özel gereksinimli bireyleri bir araya getirip kaynaştıracağını ve onlara spor kültürünü aşılayacağını düşünüyorum. Hedefimiz 2023’te üniversitemizi tüm birimleri ve binalarıyla engelsiz üniversite hedefine ulaştırmak ve bu alanda Türkiye’de tek olmaktır" diye konuştu.

BİLECİK

19 Aralık 2019 Perşembe

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