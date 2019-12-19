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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bilecik'te kültürler buluştu Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Ayrım yapmaksızın hepinizi misafir ...

İHA

Bilecik'te ''Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye'' etkinliği düzenlendi.

Bilecik'te kültürler buluştu Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Ayrım yapmaksızın hepinizi misafir olarak kabul ediyoruz hepimiz kardeşiz"

Bilecik'te ''Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye'' etkinliği düzenlendi.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
“Ayrım yapmaksızın hepinizi misafir olarak kabul ediyoruz”
Açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ayrım yapmadan herkesi misafir olarak kabul ettiklerini belirterek, “Bizler sizlerin yaşamış olduğu sıkıntıları, geri de bıraktıklarınızın sıkıntılarını iyi biliyoruz. Sizleri ortak gönül coğrafyasının insanları olarak ülkemize kabul ettik. Ayrım yapmaksızın hepinizi misafir olarak kabul ediyoruz. Can güvenliğinin olmadığı, kurşunların ve bombaların nereden geleceğinin kestirilemediği bir ortamda insanın kendi hayatı ve çocuklarının hayatını kurtarmak adına vatanından ayrılması göz ardı edilebilecek bir durum değildir. Dünyadaki zenginlik, adaletli bir bölüşme olduğu taktirde dünyada yaşayan insanları çok rahatlıkla yeterli olabilecek, herkesi idare edebilecek bir boyuttadır. Ne yazık ki birileri kendi çıkarları gerçekleşsin diye insanların önemli bir kısmına bunlar bizim yakın coğrafyamızda bulunan ülkelerden insanlar can güvenliği olmadığı için yollara dökülmekte ve çok önemli bir kısmı da bu seyahatler sırasında hayatını kaybedebilmektedir. Devlet ve millet olarak, tüm imkanlarımızı sizlerle paylaşarak, kardeşliğimizi en güzel şekilde göstermeye çalışıyoruz. Çocuklarınızı okullarımıza göndermenizi istiyoruz. Türkçeyi öğrenmenizi istiyoruz. Yarın memleketlerinize döndüğünüzde belki ziyarete gelecek buradaki dostlarınız. Hepimiz kardeşiz. Kardeşler birbirlerinin sıkıntılarını ve mutluluklarını paylaşırlar. Bu anlayış içerisinde yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San ise konuşmasında, “Bu soruna kayıtsız kalmak insan hakları ihlallerinin artmasına, yoksul ülkelerde yaşam koşullarının ağırlaşmasına katkıda bulunmak anlamına gelir. Gelişmiş ülkeler böylece sorumluluğu kendi omuzlarından yoksul ülkelere atarak dünyadaki göçmen ve mülteci sayısının artmasına neden olmaktadır. 18 Aralık Dünya Göçmenler Gününde tüm ülkelerin insan hayatını pazarlık konusu yapmadıkları, göçmenyabancı düşmanlığını önlemek için gerekli tedbirler aldıkları, göç konusunda üstlerine düşen yükümlülükleri yerine getirdikleri, insan haklarının ve onurunun korunduğu bir dünya oluşturmaya ve gerekli katkıyı anlamlı bir şekilde yapmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Program, Ahıska Türkleri, Afganistan ve Afrika Halk oyunları ekiplerinin yöresel oyunlarını sergilemesi, Vali Şentürk'ün ''Kırlangıç'' ödülünü çömlek ustası Suriyeli Husein Naassan'a vermesi, Iraklı ressam Abdullah Davut'un kara kalemle yaptığı Vali Şentürk'ün resmini hediye etmesi ve İranlı sanatçı Ador'un konseriyle son buldu.

BİLECİK

19 Aralık 2019 Perşembe

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