Pazaryeri’ndeki 3 yıllık sorun bitiyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyü’nde su gideri için kazılan ve üç yıldır yapılmayan yol için çalışmalar başladı.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü Küçükelmalı köyü Camii yanında bulunan ve adeta yağmurlu havalarda dere görünümlü yolda çalışma başlattı.

Konu hakkında konuşan sokak sakinlerinden Ramazan Meşe, “Sokağımız 3 yıl önce su arızası nedeniyle kazılmıştı ve yağmurlu havalarda dere gibi akıyordu. Sokağımızda bu gün itibari ile çalışmalar başladı ekipler çalışmalarına devam ediyor, inşallah kısa zamanda yağmurlar başlamadan çalışmalar biter geçen yıl ki gibi evimizin bahçesini sular basmaz” dedi.

BİLECİK 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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