Nihat Can’ın acı günü

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Bilecik eski Belediye Başkanı Nihat Can’ın Pazaryeri ilçesinde bulunan halası 75 yaşındaki Ayşe Yıldız vefat etti.

Merhume Ayşe Yıldız’ın cenaze namazı Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Karamustafa Paşa Camii’inde öğle kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi. Bilecik eski Belediye Başkanı Nihat Can’ı ilçe halkı ve Bilecik’ten gelen dostları yalnız bırakmazken, cenazeye Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Pazaryeri Belediyesi eski Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve ilçe halkı katılarak Nihat Can’a baş sağlığı dilediler.

BİLECİK 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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