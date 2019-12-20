Bilecik'te üniversite öğrencileri AIDS hakkında bilgilendirilerek, kırmızı kurdele dağıtıldı.

Pazaryeri Devlet Hastanesi tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda öğrencilere AIDS hakkında bilgilendirme konferansı yapıldı. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, öğrencilere AIDS'in ilk kez görüldüğü ve teşhis edildiği tarihten günümüze kadar geldiği yayılış durumu, hastalığın bulaşma şekli, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri ile ilgili bilgiler verdi. Öğrencilere virüsün nasıl bulaştığını anlatan Erduran, "HIV enfeksiyonu korunmasız her türlü cinsel temas, enjektör paylaşımı, enfekte kan ve kan ürünleri transfüzyonu veya anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabilmektedir. Bulaşma yollarının çeşitliliğine bağlı olarak HIV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2019 yılı raporuna göre dünyada HIV epidemisinin başlangıcından bu yana 74.9 milyon kişi HIV ile enfekte olmuş, 32 milyon kişi ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeni ile hayatını kaybetmiştir” dedi.



"Elektronik HIV/AIDS Bilgi Sistemi oluşturulmuştur"

Elektronik HIV/AIDS Bilgi Sistemi oluşturulduğunu anlatan Erduran, "Geliştirilen etkili tedaviler sayesinde erken tanı konulan HIV hastaları sağlıklı kişiler kadar sağlıklı bir ömür yaşadıkları gibi bulaştırıcılıkları da neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır. Kesin tanı alınabilmesi için şüphelenilen her durumda HIV testi yaptırılmalıdır. HIV pozitif kişilerin düzenli takip ve tedavisinin yapılarak tedavi sürekliliğinin sağlanması ve HIV pozitif gebelerin takip edilmesi amaçlarına yönelik elektronik HIV/AIDS Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. HIV/AIDS açısından hassas grupları HIV/AIDS’den korunma ve bulaşma yolları hakkında bilgilendirmek, HIV tanı test hizmeti sunmak, test öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmeti vermek, tedavi için doğru merkeze yönlendirmek ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir” dedi.



"AIDS’in kırmızı kurdele ile farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz"

Dünya AIDS Günü dolayısı ile AIDS'e karşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak isteklerini anlatan Erduran, "Uluslararası platformda AIDS’in kırmızı kurdele ile farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz. Tüm dünya bu yıl kırmızı kurdeleyle 'AIDS’e saygı duyuyorum, AISD'ten ölenlere saygı duyuyorum, AIDS ten korunuyorum, bulaştırıcılığı engellemeye çalışıyorum' sloganıyla farkındalık yaratmaya çalışılıyor. Ben bu kocaman kırmızı kurdeleyi farkındalık yaratması amacıyla İrem Yazıcı hocama takdim ediyorum” diye konuştu.

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İrem Yazıcı ise, “AIDS'in farkındayız, ölenlere saygı duyuyoruz ve AIDS'ten korunma adına, bilinçlendirmek adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda öğrencilerin HIV ve AIDS konusunda sorularını yanıtlayan Erduran, öğrencilere ve Meslek Yüksekokulu akademik personeline tanıtıcı broşürler ve kırmızı kurdele dağıttı.

BİLECİK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

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