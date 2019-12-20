İtfaiye Müdürlüğünden yangın tatbikatı ve eğitim

"O benim sünnetim değildi"

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Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonunda olası yangınlara karşı uygulamalı eğitim verildi.

Tesis önünde gerçekleştirilen eğitimlerde, çıkabilecek olası yangına karşı alınacak tedbirler ve yapılması gereken uygulamalar anlatıldı. İtfaiye Müdürlüğü Görevlisi Onur Kemal Sağaslan tarafından teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği programda, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verildi. Kurum yetkilileri verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti belirterek, İtfaiye Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bu tür uygulamalı yangın tatbikatlarının devam edeceği bilgisi verildi.

BİLECİK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

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