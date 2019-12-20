Türk Metal işçileri toplu sözleşme görüşmelerinin yarım kalmasını protesto etti Türk Metal Sendikası Bozüyük Bölge Temsilcisi Zekai Aykanat: "Kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. Çare iyi bir sözleşmedir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk Metal işçileri toplu sözleşme görüşmelerinin yarım kalmasını protesto etti Türk Metal Sendikası ...

İHA

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamasına tepki gösteren Türk Metal üyesi işçiler, Bilecik'te yürüyüş yaptı.

Türk Metal işçileri toplu sözleşme görüşmelerinin yarım kalmasını protesto etti Türk Metal Sendikası Bozüyük Bölge Temsilcisi Zekai Aykanat: "Kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. Çare iyi bir sözleşmedir"

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamasına tepki gösteren Türk Metal üyesi işçiler, Bilecik’te yürüyüş yaptı.
Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki zam anlaşmazlığı sorunu sendika üyelerini harekete geçirirken, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Türk Metal üyesi işçiler seslerini duyurmak, şikayetlerini ve birlikteliklerini göstermek amacıyla yürüyüş yaptılar.

"Bu yolda kimseye boyun eğmeyiz, kimseye eyvallah demeyiz"
Türk Metal Sendikası Bozüyük Bölge Temsilcisi Zekai Aykanat öncülüğünde İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan grup, sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada basın açıklaması yapan Bozüyük temsilcisi Zekai Aykanat, bu işin peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi, Türk Metal ile MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakereleri, 7 Ekim 2019 tarihinde resmen başladı. Ancak bizim hazırlıklarımız, bu tarihten çok önce başladı. Çünkü bu sözleşmenin, üyemiz açısından hayati önem taşıdığını biliyorduk. Bunun için, her şeyden önce, üyemiz ne istiyor, ne bekliyor bunu tespit ettik. İki ayrı anket düzenledik. O anketlerden elde ettiğimiz sonuçları, istatistikler ve hayatın gerçekleriyle harmanladık. Günlerce ara vermeden çalıştık. Sonunda ortaya çıkan çalışmayı, üyemizin onayına sunduk. Üyelerimiz temsilcileri aracılığı ile tek tek her maddeyi onaylayarak taslağını oluşturdu. Yani MESS’e verilen, ve üyemizin namusu gibi sahip çıktığı bu taslak, aslında kendi taslağıdır. O taslak, bizim de onurumuzdur, Türk Metal’a emanettir. O yüzden herkes bilsin ki biz o emanete halel getirmeyiz. Bu yolda kimseye boyun eğmeyiz, kimseye eyvallah demeyiz" dedi.

"Bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen MESS ile uzlaşamadık"
Bütün iyi niyetlerine rağmen MESS ile uzlaşamadıklarını aktaran Zekai Aykanat, "Müzakerelerin 5’inci oturumunda uyuşmazlık zaptı tuttuk ve masadan kalktık. Oysa biz, Türk Metal olarak, gerçekten de üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak vermiş, masaya da uzlaşmak için oturmuştuk. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Biz yeni hakları konuşalım derken, onlar kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Biz alın terimizin karşılığı deyince de, onlar size enflasyon kadar zam yeter dediler. Bu bizim için sözün bittiği yerdi. Tutanağı tuttuk masadan kalktık. İşte ondan sonra, Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalardan sesler yükseldi.O sesler hakkını arayan işçinin, alın terinin karşılığını isteyen emekçinin, enflasyon dayatmasına hayır diyen Türk Metalcinin sesidir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz; Türk Metal olarak, Üyemizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Tamam diyene kadar mücadele edeceğiz, direneceğiz" diye konuştu.

"Zafer, sendikasına inanan Türk Metalcinin olacak"
Türk Metal Sendikası Bozüyük Bölge Temsilcisi Zekai Aykanat, işverenin ezberinde enflasyon kadar zam, dilinde kriz sözcüğü olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Sürekli olarak kriz var, bunalım var, zor günlerden geçiyoruz diyorlar. Biz de diyoruz ki; beyler sabredin, sizin için bu günler geçicidir. Zor günler sizin için geçicidir ama bizim için süreklidir. İşçinin, emekçinin her günü zordur, güçlük içindedir. İşçi her daim krizdedir. Sizin kriziniz geçici, bizimki süreklidir. Bakın, iki yıl önce yüzyılın sözleşmesini imzalayınca, hepimizin yüzü güldü. Fabrikalarda tek bir olay, tek bir sıkıntı, tek bir protesto olmadı. Çarklar döndü, bacalar tüttü. Bütün Türkiye’nin yüzü güldü. İşte onun için çaresiz değiliz diyoruz. Çünkü çare biziz. Çare iyi bir sözleşmedir. Üyemizin taslağını hayata geçirmektir. Bunun için yola çıktık. Bunun için yemin ettik. Zafere ulaşmadan dönmeyeceğiz. Zafer bizim olacak. Zafer sendikasına inanan Türk Metalcinin olacak."

"Kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyiz"
Aykanat, yüzyılın sözleşmesinin sadece Türk Metal üyesi için değil, bütün işçi sınıfı için bir milat olduğunu anlatarak, "O sözleşmeyle, standartları yukarıya çıkardık. İşçiyi, emekçiyi layık olduğu koşullara taşıdır. Şimdi kimse bizden bu koşullardan ödün vermemizi beklemesin. O şartlar, işçi sınıfı için bir lüks değil, anasının ak sütü gibi helaldir. Her biri için mücadele ettiğimiz, bedel ödediğimiz kazanılmış haklar, bizim için vazgeçilmezdir. Bir tekinden bile vazgeçmeyiz. Bizim hayatımızı cehenneme çevirecek uygulamalara, esnek çalışmaya, denkleştirmeye, telafi çalışmasına asla ve asla izin vermeyiz. Kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. Vazgeçen namerttir. Buradan MESS yönetimine de seslenmek istiyoruz; Üretim rekoru kırınca övdüğünüz, kalite ödülü alınca sırtını sıvazladığınız, Kar rekoru kırdırınca gurur duyduğunuz Türk Metalcileri, sıra zamma gelince görmez oldunuz. Fabrikalarınızda duyduğunuz o protesto sesleri işte bunun içindir. Görmezden gelenlere var olduklarını göstermek içindir. Duymazdan gelenlere, seslerini duyurmak içindir. Umarız, onları görmüş, duymuş ve haklarını teslim etmeye karar vermişsinizdir. Yoksa bilin ki biz kararlıyız. Yüzyılın sözleşmesiyle çıktığımız zirveden inmemeye, kazanılmış haklarımızı korumaya, insanca yaşamaya yetecek kadar bir zam almaya kararlıyız. Bunun için sonuna kadar mücadele etmeye de gerekirse bedel ödemeye de kararlıyız" dedi.
Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

BİLECİK

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ozanlar Derneği’nin ilk ziyaretçileri minikler oldu Dernek Kurucusu Neşet İçöz: “Ozanlık bir gelenek meselesidir”
YEREL HABERLER Ozanlar Derneği’nin ilk ziyaretçileri minikler ...
Bir günlüğüne jandarma komutanı oldu
YEREL HABERLER Bir günlüğüne jandarma komutanı oldu
Bir günlüğüne belediye başkanı oldu
YEREL HABERLER Bir günlüğüne belediye başkanı oldu
İtfaiye Müdürlüğünden yangın tatbikatı ve eğitim
YEREL HABERLER İtfaiye Müdürlüğünden yangın tatbikatı ve eğitim
Belediye ile PTT arasında kargo sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Belediye ile PTT arasında kargo sözleşmesi imzalandı
Bilecik'te yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı
Bilecik'te üniversite öğrencileri AIDS konusunda bilgilendirildi Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran: "Elektronik HIV/AIDS Bilgi Sistemi oluşturulmuştur"
YEREL HABERLER Bilecik'te üniversite öğrencileri AIDS konusunda ...
Nihat Can’ın acı günü
YEREL HABERLER Nihat Can’ın acı günü
Evini kaybeden muhabbet kuşu sahibini bekliyor
YEREL HABERLER Evini kaybeden muhabbet kuşu sahibini bekliyor
Pazaryeri’ndeki 3 yıllık sorun bitiyor
YEREL HABERLER Pazaryeri’ndeki 3 yıllık sorun bitiyor
Bilecikli satranççılar Babaoğlu çiftine 'Ulusal Usta' ödülü Bu unvanı alan Türkiye'de 39 tane var, bunların ikisi Bilecik'te
YEREL HABERLER Bilecikli satranççılar Babaoğlu çiftine 'Ulusal Usta' ...
Bilecik'te kültürler buluştu Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Ayrım yapmaksızın hepinizi misafir olarak kabul ediyoruz hepimiz kardeşiz"
YEREL HABERLER Bilecik'te kültürler buluştu Bilecik Valisi Bilal ...
Şeyh Edebali Üniversitesi 'engelsiz üniversite' hedefine hızla ilerliyor Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş: “Hedefimiz 2023’te üniversitemizi engelsiz üniversite haline getirmek”
YEREL HABERLER Şeyh Edebali Üniversitesi 'engelsiz üniversite' ...
Bilecik'in tarihi, kültürü ve doğa turizmi kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER Bilecik'in tarihi, kültürü ve doğa turizmi kayıt ...
Pazaryeri'nde özel eğitim sınıfı açıldı
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde özel eğitim sınıfı açıldı
Bilecik'te atık su arıtma tesisi faaliyete geçecek Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; “Bilecik’i büyük bir ayıptan kurtaracağız”
YEREL HABERLER Bilecik'te atık su arıtma tesisi faaliyete ...
Yeni müteahhitlik sistemi yürürlüğe girdi
YEREL HABERLER Yeni müteahhitlik sistemi yürürlüğe girdi
Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı
Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı
Bilecik´te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bilecik´te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Bozüyük HEM kursiyerleri performansları ile göz doldurdu
YEREL HABERLER Bozüyük HEM kursiyerleri performansları ile göz ...
Osmaneli’nde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi
YEREL HABERLER Osmaneli’nde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları ...
Bilecik'te 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bilim Festivali minikleri büyüledi
YEREL HABERLER Bilim Festivali minikleri büyüledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X