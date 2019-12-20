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Başkan Şahin Bilecik için hedef ve projelerini anlattı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; “Doğa ...

İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'ne katılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'te yapmayı planladığı projeler ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Başkan Şahin Bilecik için hedef ve projelerini anlattı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; “Doğa ve tarih turizmini esasına uygun şekilde düzenleyeceğiz” “Düzenlenmemiş doğayı en güzel şekilde tekrar hazırlayacağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’ne katılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik’te yapmayı planladığı projeler ve hedefler hakkında bilgi verdi.
CHP tarafından düzenlenen ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı programda Belediye Başkanları bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da konuştuğu programda söz alan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik için hedeflerini anlattı.

“Doğa ve tarih turizmini esasına uygun şekilde düzenleyeceğiz”
Programda konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik’in sahip olduğu doğa ve tarih turizmini esasına uygun şekilde tekrar düzenleyeceklerini belirterek, “Genellikle şu ana kadar konuşan belediye başkanı arkadaşlarımız, kum, güneş ve deniz bölgesindendi. Biz Bilecik olarak iki önemli farklılığa sahibiz. Birincisi biz tarih turizmi olarak Osmanlı’nın kuruluş şehriyiz. Bunun dışında bizde düzenlenmemiş bir doğa var ve ben bunu büyük bir değer olarak görüyorum. 15 yıl aradan sonra biz tekrar aldık partimize. Bu 15 yılda bir şey yapmamışlar demeyeyim. Biraz eksiye götürmüşler. Bundan çok şikayetçi değilim. İyi ki bu mantıkla bir şey yapmamışlar. Yanlış olacaktı çünkü. Ben geldiğimde baktım ki şehirde tüm bürokratlar, tüm insanlar hatta maalesef meslektaşlarım eski akademisyenler bile Osmanlı tarihini Diriliş dizisinden öğrenmişler. Yani Diriliş dizisi ne anlattıysa. Çünkü bunun en büyük simgesi de Yaşayan Şehir Müzesinde Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan’ın mumya heykeli var ve bütün çocuklar bunu Ertuğrul Gazi olarak algılıyorlar. Tabi aynı ikinci gün ben onu kaldırttım. Benim böyle yapmamı eleştiren bürokratlara şunu dedim. Bu kişi profesyonel bir oyuncu. Bir daha ki anlaşmasında seri katil rolünde çıkarsa çocukların yaşayacağı travmayı nasıl çözeceksiniz dedim ve eleştirmediler, konuyu kapattılar. Yani buradan başlıyoruz. Bizim çok paraya ihtiyacımız yok” ifadelerine yer verdi.

“Düzenlenmemiş doğayı en güzel şekilde tekrar hazırlayacağız”
Başkan Şahin konuşmasının devamında doğa ve tarih turizminde tarihin en önemli sermayesinin bilgi, araştırma ve tanıtım olduğunu ifade ederek, “Biz bilgisi olanları topluyoruz. Ortak akıl denen şeyi biz Osmanlı tarihi olsun Cumhuriyet tarihi olsun ciddi bilim adamlarıyla çalışıyoruz. Çok da hızlı ilerliyoruz. Çünkü var olan dökümanlar yeterli. Sadece yanlış kullanılmış. Düşünün Şeyh Edebali Türbesi var. Yılda bir milyon insan geliyor ve orada Algida çadırlarının altında çay içiyorlar. Yani buranın düzenlemesi sit bölgesinde olduğu için planlanması ve Anıtlar kurulundan geçmesi gibi. Onlar buna hiç bulaşmamışlar. Adam burada çadır kurdurmuş. İşte biz bunları yeniden düzenleyeceğiz. Doğa turizminde de iki ay önce Budapeşte’de İSKA diye bir kuruluş var. Orada vurgulanan ve bütün Avrupa’dan temsilciler vardı. Orada şöyle bir terim geçti. Düzenlenmemiş doğa. Bu da benim kentimde var. İstanbul’a iki saat, Eskişehir’e 45 dakika ve Bursa’ya 1 saat uzaklıkta. Bu arada ikinci değineceğim nokta. Belediyeler arasında işbirliği çok önemli. Bölgesel planlamalar da yapmalıyız. Eskişehir bana 45 kilometre. Sağ olsun Cumhuriyet tarihinde bizler ilk kez senfoni orkestrası konseri verdik. Bu anlamda Bilecik’te de güzel ve önemli çalışmalar yapmak için planlamalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

BİLECİK

20 Aralık 2019 Cuma

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