Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen kazada Ali A. idaresindeki 06 MB 2865 plakalı otomobil ile Mehmet Ç. idaresindeki 11 UC 292 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Sultan A. ve Mustafa A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.