Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor

"O benim sünnetim değildi"

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Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi’nin imar yolları, çevre düzenlemesi ve otopark alanı, Bilecik Belediyesi tarafından yapılıyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleritarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Sağlık Merkezinin imar yolları, otopark ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Merkezi’nin yanındaki alanda Ocak ayında temelleri atılan Aile Sağlığı Merkezi’nin, kısa bir süre sonra hizmete açılması planlanıyor.

BİLECİK 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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