2019 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

"O benim sünnetim değildi"

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Bilecik’te il ve ilçe müftüleri ile yardımcılarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bilecik İl Müftü Vekili Aysel Hacıömeroğlu başkanlığında Bilecik İl Müftülüğünde gerçekleşen toplantıya ilçe müftüleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda güncel idari konular, 2020 yılı hac organizasyonu, temel aile bilinci projesi, evliliğe ilk adım semineri, diyanet aylık dergisi abonelikleri, camilerde bulunan sandalye ve tabureler konulu başkanlık yazısı, "camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz" projesi, cami hizmetlerinde verimliliğin arttırılması konuları görüşüldü.

BİLECİK 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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