Öğrencilere “İlkyardım Farkındalık Eğitimi” verilmeye başladı

Bilecik’teki lise öğrencilerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından “İlkyardım Farkındalık Eğitimi” verilmeye başladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik yapılan bu eğitimlerin öğrencilere çok yararlı olacağını ifade etti. Çelik, “Okul ve kurumlarımızda günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil müdahale gerektiren ve hayati tehlike oluşturan hastalık ve yaralanmalara müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler olmalarına katkı sağlayabilmek amacıyla ilk etapta lise öğrencilerimize ve personeline Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine bağlı İlkyardım Eğitim Merkezi Eğitmeni Gülay Karakaş tarafından ‘İlkyardım Farkındalık Eğitimleri’ verilmektedir. Okul ve kurumlarımızda oluşturulan acil durum ekiplerinden ilkyardımda görevlendirilen 453 öğretmen ve personelimize ilkyardım eğitimi verilerek sertifika dağıtılmıştır” dedi.

BİLECİK 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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