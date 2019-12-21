Masa Tenisi Gençler Kategorisi müsabakaları sona erdi

"O benim sünnetim değildi"

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Bilecik’te 20192020 EğitimÖğretim yılı Okul Sporları Masa Tenisi Genç A (erkekkız) müsabakaları sona erdi.

Karşılaşmalar İstasyon Spor Salonunda yapılan organizasyonla sona ererken sporcuların madalyaya ulaşmak için kıyasıya mücadelesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu takdim etti.

Organizasyon çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

BİLECİK 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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