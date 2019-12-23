Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan sportif yetenek taraması ara testleri sona erdi.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ve 81 ilde düzenlenen sportif yetenek taraması ara testleri sona erdi. Konu hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 3 sene önce başlatılan ve 81 ilde düzenlediği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 2017 2018 öğretim grubu öğrencilerimizin ara testleri taramalarla gerçekleştirildi” dedi.

BİLECİK 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:45

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.