Bilecik'te kros yarışları yapılmaya başladı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 Okul Sporları Yarışmaları, kros yarışları ile başladı.

32 branş ve 80 kategoride düzenlenecek olan okul spor yarışmalarına start verildi. Pelitözü Gölpark’ta Yıldızlar ve Gençler kategorisinde takım ve ferdi olarak düzenlenen kros yarışları başarılı bir şekilde sona ererken, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

BİLECİK 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

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