Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Başkan Şahin’i ziyaret etti

"O benim sünnetim değildi"

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Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi için Bilecik’e gelen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i ziyaret etti.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Genel Başkan Karamollaoğlu’nu karşılayan Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Genel Başkan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Başkan Şahin, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdiği Genel Başkan Karamollaoğlu’na hediye takdim etti.

BİLECİK 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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