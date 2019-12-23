Yunus Emre Camii'in temeli atıldı

Bilecik'te yapımına başlanan ve bittiğinde 450 metrekare ibadete alanına sahip olacak Yunus Emre Camii'nin temeli atıldı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde yapımına başlanan Yunus Emre Camii'nin temeli atma törenine Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik İl Müftü Vekili Davut Özdal, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Faruk Genç, Yunus Emre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Gelecek nesillerin bu camiyi dolduracağına inanıyorum"

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan temel atma tören öncesi kısa bir konuşma yapan Yunus Emre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, "Camimiz tamamlandığında 450 metrekare ibadete alanına sahip olacak. Gelecek nesillerin bu camiyi dolduracağına inanıyorum" dedi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, temeli atılacak caminin ilimize hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Müftü Vekili Davut Özdal tarafından dua okunmasının ardından caminin temeli atıldı.

BİLECİK 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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