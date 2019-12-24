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“Temel ve İleri Yaşam Desteği” eğitimi verildi

İHA

“Temel ve İleri Yaşam Desteği” eğitimi verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, acil tıp teknikerliği hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan Paramedikler Haftası kapsamında ‘Temel ve İleri Yaşam Desteği’ konulu eğitim gerçekleştirdi.
Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) tarafından verilen eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenirken, eğitime konuşmacı olarak PARHAD Bilecik İl Başkanı Kemal Türkmen, Hasan Mutlu ve Hatice Yücel katıldı.
PARHAD Bilecik İl Başkanı Kemal Türkmen burada yaptığı konuşmasında paramedik mesleğinin Türkiye’de yıllar içerisinde gösterdiği gelişimi anlatarak, 20 yıllık bir geçmişi olan mesleğin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Gelecekte acil tıp teknikerliği yapacak öğrencilere meslekle ilgili tavsiyelerde bulunan Türkmen, oldukça hareketli olan mesleğe ayak uydurmak için hem fiziksel hem de zihinsel olarak kuvvetli olunması gerektiğini söyledi.
Eğitimde, olay yeri yönetimi konusunda tecrübelerini paylaşan 112 Acil sağlık personeli Hatice Yücel, öğrencilere manken üzerinde uygulamalı ilk müdahale eğitimi verdi.

BİLECİK

24 Aralık 2019 Salı

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