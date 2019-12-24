AFAD gönüllülerinin Bursa gezisi

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’teki AFAD gönüllüleri afet öncesi, sırası ve afet sonrasındaki süreçlere katkılarını artırarak kapasitelerini geliştirmek amacıyla Bursa Afet Eğitim Merkezi’ne gezi düzenledi.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Bilecik AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda 45 AFAD gönüllüsüne ilk yardım, deprem sarsma tablası ve simülasyon sistemi, yangın söndürme simülasyon sistemi, duman simülasyon sistemi, rüzgar/fırtına simülasyon odası, heyelan ve sel simülasyon odası, otel yangın kaçış hologramı, karbon monoksit zehirlenme simülasyonunda eğitimler uygulamalı olarak verilerek eğitim sonrası enkaz koridoru ve açık sergi alanı da gezilerek Bursa Afet Eğitim Merkezi’nde gönüllü eğitimi tamamlandı.

BİLECİK 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.