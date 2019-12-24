Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.İ.'nin (27), Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikten sonra Osmaneli ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonuncu eve operasyon düzenledi. Son anda evden kaçmak isteyen T.İ., polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı. T.İ. işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan T.İ. Bilecik M Tipi Cezaevine teslim edildi.

BİLECİK 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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