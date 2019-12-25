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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dr. Öğr. Üyesi Levent Keskin arkeoloji sohbetlerinin konuğu oldu

İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen Arkeoloji Sohbetleri'nin konuğu, Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim dalından Dr. Öğr. Üyesi Levent Keskin oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Levent Keskin arkeoloji sohbetlerinin konuğu oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen Arkeoloji Sohbetleri’nin konuğu, Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim dalından Dr. Öğr. Üyesi Levent Keskin oldu.
“Kültürel ve Teknolojik Açıdan Eski Anadolu Metal Endüstrisine Bir Bakış” konulu bir konferans veren Keskin, sunumunda madencilik terminolojisi ve kavramları, sosyokültürel ve teknolojik bir fenomen olarak metal ve maden işçiliği ve arkeolojik açıdan metalürjik buluntular hakkında değerli bilgiler verdi.
Değirmentepe Obeyd Dönemi metal atölyeleri, Geç Uruk Dönemi Tülintepe ve Tepecik yerleşkeleri ve Kestel Maden Galerilerinin yapım üretim tekniklerinden örnekler veren Keskin, konferansın son bölümünde öğrenci ve öğretim elemanlarının sorularını yanıtladı.
Prof. Dr. Turan Efe Laboratuvarı’nda gerçekleşen 2019 yılının 5’inci Arkeoloji Sohbeti’nin sonunda, Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Türkteki tarafından Dr. Öğr. Üyesi Levent Keskin’e teşekkür belgesi verildi.

BİLECİK

25 Aralık 2019 Çarşamba

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