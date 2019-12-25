Dr. Öğr. Üyesi Levent Keskin arkeoloji sohbetlerinin konuğu oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen Arkeoloji Sohbetleri’nin konuğu, Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim dalından Dr. Öğr. Üyesi Levent Keskin oldu.

“Kültürel ve Teknolojik Açıdan Eski Anadolu Metal Endüstrisine Bir Bakış” konulu bir konferans veren Keskin, sunumunda madencilik terminolojisi ve kavramları, sosyokültürel ve teknolojik bir fenomen olarak metal ve maden işçiliği ve arkeolojik açıdan metalürjik buluntular hakkında değerli bilgiler verdi.

Değirmentepe Obeyd Dönemi metal atölyeleri, Geç Uruk Dönemi Tülintepe ve Tepecik yerleşkeleri ve Kestel Maden Galerilerinin yapım üretim tekniklerinden örnekler veren Keskin, konferansın son bölümünde öğrenci ve öğretim elemanlarının sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Turan Efe Laboratuvarı’nda gerçekleşen 2019 yılının 5’inci Arkeoloji Sohbeti’nin sonunda, Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Türkteki tarafından Dr. Öğr. Üyesi Levent Keskin’e teşekkür belgesi verildi.

BİLECİK 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:46

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.