Kamyon elektrik direğine çarptı; 1 yaralı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun direğe çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden gelerek Bozüyük çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Mahmut F.(32) idaresindeki 66 LU 010 plakalı kamyon, BozüyükBursa yol ayrımına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol ayrımında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon içerisinde sıkışan sürücü Mahmut F. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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