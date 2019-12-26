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Bilecik'te gerçeği aratmayan müdahale Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...

İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Paramedikler Günü etkinliklerinde senaryo gereği yaralı bir şahsa paramediklerin müdahalesi gerçeği aratmadı.

Bilecik'te gerçeği aratmayan müdahale Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş; “Paramedik mesleğinde hata yapma şansı olmaz” Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “İçinizde merhamet ve insan sevgisi olsun”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Paramedikler Günü etkinliklerinde senaryo gereği yaralı bir şahsa paramediklerin müdahalesi gerçeği aratmadı.
Acil tıp teknikerliği hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği’nin (PARHAD) katkılarıyla düzenlenen etkinliklere Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş da katıldı. Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin kaza sonrası ilk müdahale canlandırmasıyla başlayan etkinlikler, ‘Paramedikler Günü ve İlk Yardım’ konulu konferansla devam etti.

“Paramedik mesleğinde hata yapma şansı olmaz”
Etkinlikte konuşma yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, paramedik mesleğinde hata yapma şansı olmayan bir meslek olduğunu söyleyerek, “Bu mesleğin diğer mesleklere göre çok daha titiz ve özenle yerine getirilmesi gerekir. Toplumun her tabakasından, her meslekten kişilerin işlerini en iyi şekilde yapmaya özen göstermeleri gerekir. Bu anlayış toplumun gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“İçinizde merhamet ve insan sevgisi olsun”
Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, paramedik işini yaparken merhamet ve insan sevgisiyle yapılması gerektiğine değinerek, “İnsanların ilk yardıma en çok ihtiyaç duyduğu anda işini bilen ve o ihtiyacı doğru giderebilecek kişinin anında bulunması kadar önemli bir görev yok. Paramedikler, insanlara ilk müdahaleyi yapıyorlar. Kritik bir görevleri var. Ne zaman ne şekilde nasıl bir olayla karşılaşacakları belli olmadığı için her zaman donanımlı olmaları gerekiyor. Yanlış bir müdahale o kişinin hayatını etkileyebilir. Temel ilk yardım bilgilerini iyi bilmemiz gerekiyor. İlk yardım eğitimini geniş kitlelere yaymalıyız. İşini iyi yapan insan her yerde aranır ve bulunur. Geleceğimiz sizlersiniz, topluma katkı sağlayacaksınız. Bizler sizleri önemsediğimiz gibi sizlerde kendinizi ve yapacağınız işi önemseyin. Şunu da unutmayın, içinizde insan sevgisi olsun. Merhamet ve sevgi duygusu insanı mutlu eder ve sizi başarıya götürür. 1 saniyenin bile kıymetli olduğunu bilerek ve yapacağınız hamlenin insanın hayatının devamında katkınız olacağını düşünerek hareket ederseniz, o zaman zaten işinizi önemsemiş olursunuz” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından paramedik mesleğinin dünden bugüne gelişimi, mesleğin zorlukları ve eğitim süreçleri hakkında bilgilerin verildiği konferansın ardından konuşmacılara Vali Bilal Şentürk, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ve Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Ülküye Dudu Gül tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

BİLECİK

26 Aralık 2019 Perşembe

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