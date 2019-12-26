Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a ziyaret

Bilecikli belediye başkanları, eski Bilecik Valisi şuan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret ettiler.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın konuklarına teşekkür etti. Ziyaret hakkında açıklamada bulunan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, “Bilecik Valisi olarak görev yaparken aday olduğu Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkanlığına seçilen ve ilimizde kısa sürede büyük hizmetlere imza atmış Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret ettik. Bozüyük önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ağırlayan Kocaeli Büyük Şehir belediye başkanımıza Bilecik iline hizmetleri için ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da Bilecik'e destekleri için teşekkür ettik. Oldukça samimi hava içinde geçen görüşmede bize büyük ilgi gösteren ve her zaman Bilecik için yanlarında olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tahir Büyükakın en kısa zamanda Bilecik'e uğrayacağını ifade etti” dedi.

Öte yandan Bilecikli belediye başkanları bu ziyaret sonrası Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya'yı da ziyaret ettiler.

BİLECİK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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