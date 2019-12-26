Bir günlüğüne temsili AFAD İl Müdürü oldu

Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nin 11.sınıf öğrencilerinden Umut Emre Arayan, bir gün boyunca temsili olarak Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğü görevini yerine getirdi.

Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’in programına eşlik eden Umut Emre Arayan il müdürlüğünde yapılan çalışmaları da inceleme fırsatı buldu. Arayan, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.

BİLECİK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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