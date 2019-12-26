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Başkan Şahin, İlçe Nüfus Müdürü'nü göreve davet etti Osmaneli Belediye Başkanı Münür ...

İHA

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yılsonu nüfus sayımının tüm il ve ilçeler için çok önemli olduğunu, ilçede yaşayan ancak ikametgâhını ilçemize almayan en az 3 bin kişi olduğunu belirterek İlçe Nüfus Müdürlüğünü görevini yapmaya davet etti.

Başkan Şahin, İlçe Nüfus Müdürü'nü göreve davet etti Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Osmaneli'nde yaşayan ancak ikametgâhını ilçemize almayan en az 3 bin kişi var"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yılsonu nüfus sayımının tüm il ve ilçeler için çok önemli olduğunu, ilçede yaşayan ancak ikametgâhını ilçemize almayan en az 3 bin kişi olduğunu belirterek İlçe Nüfus Müdürlüğünü görevini yapmaya davet etti.
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, belediyelerin İller Bankasından gelen gelirlerinin direk nüfus sayısına bağlı olduğunu belirtti. Şahin, "Yine ilçemize atanacak emniyet mensubu, gelecek doktor, öğretmen, jandarma, projelerden alacağı destek, sağlık ve eğitim yatırımları, MYO'na açılacak bölümler gibi kısaca ilçemizi ileriye götürecek birçok konu nüfus sayımına bağlı. Osmaneli'nde ikamet ettiği halde Osmaneli nüfusunda görünmeyen MYO öğrencileri, büyük oranda Osmaneli'nde oturmasına rağmen ikametgâhını köylerde gösterenler, eğitim nedeniyle ikametgâhlarını dışarıda gösterenler, şirketlerimizde çalışan bir kısım personel gibi birçok kişinin ilçemiz nüfusunda görünmüyor. İlçemiz nüfusunun gerçek olarak görünmesi için değerli Kaymakamımız Naif Yavuz üç ay önce tüm öğrenci yurtları, otel, pansiyon sahipleriyle bir araya gelerek Osmaneli'nde yaşayan herkesin ikametgâhların ilçemizde göstermesi için toplantı gerçekleştirmişti. Yine kaymakamımız ile birlikte şirketlerle, muhtarlarla, kamu ve özel sektör yöneticileri ile bir araya gelerek Osmaneli'nde yaşayan herkesin ikametgâhını ilçemizde göstermeleri için bilgilendirmiştik. Kaymakamımız ile birlikte yürüttüğü bu çalışmalar etkisini göstermiş ve ikametgâhların Osmaneli'ne taşınması için ilçemize yaşayanlardan destek sağlanmıştı. İlçe Nüfus Müdürümüz konu hakkında bilgilendirilmiş ve onun tarif ettiği şekilde yurtlarda kalan öğrenciler için listeler hazırlanarak nüfus müdürümüze sunulmuştu. Yine birçok duyarlı vatandaşımız ikametgâhlarını Osmaneli'ne almak için gönül rızalığı ile nüfus idaresine müracaat etmişlerdi. Ancak anlamadığımız bir sebepten Osmaneli İlçe Nüfus Müdürü ikametgâh konusunda işlem yapmamakta direnmektedir. Halkın taleplerini yerine getirmek zorunda olmasına rağmen nüfus müdürü yılsonu da olmasını bahane ederek Osmaneli'ne zarar vermektedir. Osmaneli gerçek nüfusunun en az 2 bin 500 ile 3 bin kişi altında etkileneceği kesindir. Osmaneli Nüfus Müdürünü göreve davet ediyor, kendisi hakkında her türlü yasal hakları ilçemiz adına kullanacağımızın bilinmesini isteriz. Osmaneli'ne kaybedilecek eğitim, sağlık, hizmet, finans konulardan Osmaneli İlçe Nüfus Müdürü vicdanen vebal altında olacaktır. Konuya duyarlılığı ve Osmaneli'nde gerçek nüfusun belirlenmesinde titiz çalışmaları için değerli Kaymakamımız Naif Yavuz'a teşekkür ediyor, İlçe Nüfus Müdürü hakkında gereken işlemi yapacağına inanıyoruz" dedi.

BİLECİK

26 Aralık 2019 Perşembe

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