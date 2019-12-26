Voleybolda il birincisi oldular

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımı okul sporları kategorisinde il birincisi oldu.

Mustafa Şeker Anadolu Lisesi Genç Kızlar Voleybol Takımı yarı final karşılaşmasında Bilecik 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’ni 30, final mücadelesinde ise Bozüyük Fen Lisesi’ni aynı skorla 30 yenerek il birincisi oldu. Mustafa Şeker Anadolu Lisesi’nin sultanları bu sonuçla Bilecik ilini bölge finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Okul Müdürü Ayhan Pınar, bu başarıda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BİLECİK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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