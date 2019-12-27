Ergül ailesinin acı günü

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Bilecik eşraflarından Ergül ailesinin büyüğü Orhan Ergül hayatını kaybetti.

Bilecik'te beyaz eşya ve lokanta sektöründe faaliyet gösteren Orhan Ergül bir süredir tedavi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Osmaneli ilçesi Ulu Cami'nde kılınacak cenaze namazın ardından Osmaneli İlçe Mezarlığına defnedilecek.

BİLECİK 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

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