Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürleri toplantısı yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Toplumumuzun her kesimine hitap edelim”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi müdürleriyle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Öğretmenevinde İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlerinin katıldığı toplantıda, Halk Eğitim Merkezlerinin geniş bir kitleye ve yelpazeye hitap ettiğini söyledi.

“Toplumumuzun her kesimine hitap edelim”

Vali Şentürk toplumun her kesimine hitap etmek gerektiğini belirterek, “Meslek edindirme ve halk eğitim merkezi kursları önemli. Bilecik genelinde ulaşamayacağımız insan yok. Dokunamadığımız insanlara merkezler vasıtasıyla dokunacağız. İnsanlara faydalı olmak için gayretli olmalıyız. Kendimizi geliştirirken diğer taraftan da toplumu geliştirmeliyiz. Değişimin olması için heyecan önemli. Bir şey yapma arzumuz olacak. Bizlere ne sorumluluk düşüyorsa onu yapmalıyız. Bilecik'i ön plana çıkaracak ürünlerin bulunduğu kurslara yönelmeliyiz. İddialı ürünler ortaya koymalıyız. Kişinin yaptığı ürünlerle kendini göstermesi ve beğenilmesi kendisini mutlu eder. Toplumsal etkinliklere yer verelim. İmkan ve kabiliyetleri sonuna kadar değerlendirelim. Farklı özellikleri ön plana çıkaracak çalışmalar yapalım. Açılacak kurslarda seçici davranalım. Temel alanlarda her insan için gerekli olan ilk yardım, sağlıklı beslenme, sağlıklı ve güçlü aile, sevgi ve merhamet gibi insani duyguları geliştirici mahiyette giriş eğitimleriyle meslek kazandırıcı kurslara ağırlık verelim. Toplumumuzun her kesimine hitap edelim. Her haneye bir şekilde ulaşalım. Yetenekleri keşfedip geliştirelim. Sağlıklı bir toplum inşası için halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerimizi daha aktif, verimli hale getirelim. Geçmişte Bilecik'te var olan ancak unutulan, (Bilecik bıçkısı) gibi Bilecik'e özgü el sanatlarını piyasaya dönük, ilimize özgü özellikler katarak üretmeye çalışalım” dedi.

Toplantı, Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlerinin de yapılacak ve yapılması düşünülen faaliyetler ve kurslar hakkında görüşlerini iletmesiyle sona erdi.

