Site sakinlerinin talebi yerine getirildi

Bilecik’te meydana gelen sel sonucu Bilecikliler Sitesi içerisine dökülen moloz ve atıklar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sitenin içerisinde biriken toprak ve atıklar temizlenerek, yıkandı. Site sakinleri de gerçekleştirilen temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.
BİLECİK
27 Aralık 2019 Cuma
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