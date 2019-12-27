Aracını park ettiği yerden çıkaramayınca bu notu yazdı

Orucun öyle bir faydası var ki...

Bilecik'te bir sürücü, aracının çıkışını engel teşkil edecek şekilde park edilmiş başka bir aracın camına "Hakkımı helal etmiyor" diye bir yazı bıraktı.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Adliye otoparkına park eden 11 AAG 607 plakalı hafif ticari araç, diğer araçların dönüş yaparak otoparktan çıkmalarına engel bir şekilde aracı park edildi. Bu durum, diğer araçların çıkışına engel olarak şoförleri mağdur durumda bıraktı. Bir sürücü not kâğıdın ön yüzene "Araç çekmeyi bilmiyorsunuz sanırım. Ya da dünyada sizden başka insan yaşamadığını düşünüyorsunuz. Her iki durumda da yardım alabilirsiniz. Günah!" diğer yüzüne "hakkımı helal etmiyorum" yazarak, kağıdı aracın ön camına yapıştırdı.

Öte yandan yanlış park yapan sürücü belli bir süre sonra aracını bulunduğu yerden kaldırırken, diğer araçlar çıkış yapabildi.

BİLECİK 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

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