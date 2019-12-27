Başkan Tekin’in Bursa'ya yeni otoyol ziyareti

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara İzmir Otoyolu çalışmaları ile ilgili bir takım temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gitti.

Başkan Tekin, Bursa ziyaretlerinde Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel’i ziyaret etti. Ziyareti hakkında açıklamada bulunan Başkan Tekin, “Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel İle ilçemizden geçecek olan 2020 2021 programına alınan Ankara İzmir Otoyolu çalışmaları ile ilgili değerlendirme yaptık. Yine otoyol projesine bağlantılı olarak ilçemiz için önem arz eden Pazaryeri Bilecik yol ayrımından ilçemize kadar kavşak ve yol çalışması için istek yazımızı bıraktık. Her şey güzel ilçemiz Pazaryeri için diyoruz” dedi.

BİLECİK 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

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