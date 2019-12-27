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Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi Cenazeye Emniyet Genel ...

İHA

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi.

Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi Cenazeye Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan, memleketi Bilecik'te toprağa verildi.
Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan, geçtiğimiz gün halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Özcan'ın cenazesi dün Sivas İl Emniyet müdürlüğü önünde düzenlenen törenle baba ocağı olan Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü'ne getirildi. Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın cenazesi bugün Cuma namazını müteakip köy camii'nde Bilecik İl Müftüsdü Necati Akkuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş', 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Ali Özcan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİLECİK

27 Aralık 2019 Cuma

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