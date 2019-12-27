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Enerji Bakanı Dönmez: "TürkAkım’ı 8 Ocak’ta açıyoruz" "Gelecekte de Türkiye’siz hiçbir proje ...

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'tan sonra şimdi bir başka dev projeyi daha bitiriyoruz. TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Böylece hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz boru hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız" dedi.

Enerji Bakanı Dönmez: "TürkAkım’ı 8 Ocak’ta açıyoruz" "Gelecekte de Türkiye’siz hiçbir proje olmayacak" "Yerli otomobil, tasarımı, teknik özellikleri ve marka değeriyle gururumuz olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP’tan sonra şimdi bir başka dev projeyi daha bitiriyoruz. TürkAkım’ı 8 Ocak’ta açıyoruz. Böylece hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz boru hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız" dedi.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kentte düzenlenen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım'dan yerli otomobile kadar pek çok önemli konuya değindi. TürkAkım projesiyle ilgili tarih veren Bakan Dönmez, "Türkiye’yi enerjinin merkezi yapmak adına da birçok önemli adım atıyoruz. Bugün bölgemizde Türkiye’nin dışında kaldığı hiçbir uluslararası proje yok. Gelecekte de Türkiye’siz hiçbir proje olmayacak. Daha bir ay önce TANAP’ı tamamladık ve Avrupa’ya bağladık. Dile kolay Türkiye’mizi tam bin 850 kilometre doğal gaz boru hattıyla doğusundan batısına kat ettik. TANAP’ın ilk imzaları atıldığında, bu proje hayal demişlerdi. Türkiye’nin ve bu milletin gücüne, potansiyeline küçümseyerek bakmışlardı. Biz TANAP’ı rekorlar kırarak tamamladık. Lakin TAP’ın yapımı devam ediyor. Biz de Avrupa’ya gaz vermek için onları bekliyoruz. TANAP’tan sonra şimdi bir başka dev projeyi daha bitiriyoruz. TürkAkım’ı 8 Ocak’ta açıyoruz. Böylece hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz boru hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız. TürkAkım ve TANAP, milletimizin sorunsuz şekilde doğal gaz kullanmasını sağlarken Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamada da anahtar bir rol alacağız" dedi.

"Yerli otomobil, tasarımı, teknik özellikleri ve marka değeriyle gururumuz olacak"
Bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil konusuna da değinen Bakan Dönmez, "Bugün, tarihimizde asla unutulmayacak özel bir gün. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız yerli otomobilimizi bugün tanıttı. Yerli otomobil, tasarımı, teknik özellikleri ve marka değeriyle gururumuz olacak. Milletimizin kabiliyetini tüm dünyaya gösterecek. Yıllar önce Devrim arabaları yapıldığında ‘Batı kafasıyla araba yaptık ama doğu kafasıyla benzin koymayı unuttuk’ diyerek proje bitirildi. Şimdi ise bu hikâyede yeni bir sayfa açıyoruz. Bu kez yerli otomobilimizi Türk aklıyla, Türk mühendisliğiyle ve milletin desteğiyle yaptık. Ama yine benzin koymadık. Çünkü aracımız tamamen elektrikli. Kısacası yerli ve milli akıl batı aklını geride bıraktı. Biraz önce bahsettiğim yerli ve yenilenebilir enerji üretimi bu nedenle geleceğimiz için hayati önem taşıyor. Çalışmalarımızla yerli otomobilin elektriği de yerli olacak. Hedefimiz, amacımız budur. Bu hedefe de ulaşacağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı.

"1 milyon adet şarj noktasının dağıtım şebekesine etkisini de değerlendiriyoruz"
Elektrikli araçlar için kolların sıvandığını kaydeden Bakan Dönmez, "2030 itibariyle elektrikli araç sayısının dünyada 130 ila 250 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de de 2030’da 1 ila 2,5 milyon elektrikli araç trafikte olacak. 2,5 milyon elektrikli araç, 25 bin adeti 50 kW ve üzeri hızlı şarj olmak üzere, evde, iş yerinde ve halka açık alanlarda uygulanabilecek beş farklı şarj seçeneği ile 1 milyon adet şarj noktasının dağıtım şebekesine etkisini de değerlendiriyoruz. Elektrikli araçlar için kollarımızı sıvadık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu öngörüyle gerçekleştirdiğimiz şebeke yatırımlarımız çerçevesinde piyasaya çıkacak elektrikli araçların şarjı noktasında altyapı sıkıntımız da bulunmuyor" dedi.

BİLECİK

27 Aralık 2019 Cuma

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