Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 2’si ağır 6 yaralı İstanbul’dan Antalya’ya giden yolcu otobüsü Bilecik'te kaza yaptı

Bilecik'te seyir halindeki bir yolcu otobüsü önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul’dan Antalya’ya seyir halindeki Murat Kurnaz yönetimindeki bir yolcu firmasına ait 32 ER 144 plakalı yolcu otobüsü BilecikBozüyük karayolu Şelale rampalarında önünde aynı istikamette seyreden Ersin Yılmaz yönetimindeki 49 DC 697 plakalı hafriyat taşıyan kamyona arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü muavini Veysel Y. yolculardan Kadriye B. D., Fatma Ç., Nazlı E., Fayza D. ve Leyla B. yaralandı. Yaralılardan Veysel Y. ile Kadriye B. olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Veysel Y. ile Leyla B.’un durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumun iyi olduğu kaydedildi. Ayrıca, 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde çok sayıda yolcuya da ayakta tedavi yaptı.

“Birden vurdu”

Kamyon sürücüsü Ersin Yılmaz, seyir halindeyken bir ses geldiğini söyleyerek, aşağı indiğinde otobüsün arkadan kendisine çarptığı anlattı.

Öte yandan 25’e yakın yolcu kaza yapan yolcu firmasına ait otobüslerle bindirilerek, kaza yerine 15 kilometre uzaklıktaki Bozüyük Otogarı’na gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri bu sürede üşüyen yolcuları ekip otolarına alarak, ısınmalarını sağladılar. BilecikBozüyük karayolu tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, yolcular Bozüyük’ten gidecekleri yere gitmek için başka bir otobüse bindirilerek gönderildi.

BİLECİK 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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