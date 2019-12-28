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BİLECİK'te, kontrolden çıkarak TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik-Bozüyük karayolu Şelale mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine giden Musa Bıçaksız'ın kullandığı 03 ABE 900 plakalı kamyonet aynı istikamete seyir halinde olan Salih Acet yönetimindeki 06 BU 3422 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Musa Bıçaksız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içinde sıkışan Bıçaksız'ın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak otopsisi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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