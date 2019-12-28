Pazaryeri’nde ‘Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme” etkinliği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulunda “Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme” etkinliği düzenlendi.

Beşeylül İlkokulunda 2A sınıfı öğretmeni ve etkinliğe katılan 9 veli ile “Birlikte kitap okuma ve değerlendirme” etkinlikleri gerçekleştirildi. Şu ana kadar 3 aylık süreçte iki farklı kitabı okuyup değerlendiren veliler çocuklarına daha kaliteli yaşam sunmak adına öğretmenleri önderliğinde kitap üzerine söyleşide bulundular.

Bu bağlamda ilk etkinlikte Doğan Cüceloğlu’nun “Geliştiren AnneBaba” adlı kitabı üzerine değerlendirmelerde bulunulurken ikinci etkinlikte Dr. Özgür Bolat’ın “Beni Ödülle Cezalandırma” adlı kitabını okuyup ve değerlendirmesi yapıldı.

BİLECİK 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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