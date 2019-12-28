Pazaryeri HEM kursiyerlerinin başarısı

Fenomenin taklidi böyle olur!

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılan Okul Sporları Dart Bilecik İl Seçmelerinde, Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri Genç Kızlarda birinci, Yıldız Kızlarda dördüncü oldular.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Fatmanur Gümüş, Kevser Kılıç ve Selda Çetinkaya Genç Kızlarda birinci olurlarken, Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Cemre Arat, Nursena Baldır ve Gülce Sarı ise Yıldız Kızlarda dördüncü oldular.

BİLECİK 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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