Rektör Andı’dan Rektör Taş’a ziyaret

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 83’üncü yıldönümü nedeniyle bir konferans vermek üzere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin konuğu oldu.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş’ın özel davetiyle Bilecik’e gelen Rektör Andı, konferans öncesi Rektör Taş’la makamında bir araya geldi. Andı’yla bir süre sohbet eden Rektör Taş, ziyaret sonunda kendilerine üniversitenin anı tabağını hediye etti. Rektör Andı da Rektör Taş'a, üzerinde Osmanlı dönemi İstanbul’undan bir çizim bulunan plaket hediye etti.

BİLECİK 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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