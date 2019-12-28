Bilecik’te Mehmet Akif Ersoy anıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83’üncü yıldönümünde ‘Hakkın İzinde, Hakikatin Peşinde Akif Olmak’ konferansıyla andı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansı Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut, akademisyenler ve öğrenciler ilgiyle takip etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, konferansın başlığında kullanılan ifadelere dikkat çekti. Hak ve hakikat sözcüklerinin aynı kökten türemiş Arapça kelimeler olduğunu belirten Rektör Taş, başlığının Mehmet Akif’in hayata bakış açısını çok güzel özetlediğini ifade etti. Akif sözcüğünün işinde sebat eden, sabırlı ve ısrarlı olan anlamına geldiğini hatırlatan Rektör Taş, Mehmet Akif’in de hak ve hakikatin izinde azimle yürüdüğünü söyledi. Rektör Taş konuşmasını istiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun” ifadeleriyle sonlandırdı.

Rektör Taş’ın konuşmasının ardından konferansa katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ‘Hakkın İzinde, Hakikatin Peşinde Akif Olmak’adlı konferansını verdi.

Dinleyicilerin büyük beğeni ve dikkatle takip ettiği konferansın sonunda Prof. Dr. M. Fatih Andı’ya Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından anı tabağı hediye edildi.

BİLECİK 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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