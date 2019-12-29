CHP Bilecik merkez ilçeye kadın başkan

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına rakibine 20 oy fark atan Berna Pamukçu seçildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 37. Olağan Merkez İlçe Başkanlığı seçimleri düzenlenirken, seçimi 188 delegenin 109’u oyunu alan Berna Pamukçu CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı oldu. Diğer bir aday olan Melih Karaçam ise 79 oyda kaldı. Seçim sonrası iki adayda birlik beraberlik mesajı verirken, 200 delegeden 188’sinin seçimlere katılması dikkat çekti.

BİLECİK 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:44

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