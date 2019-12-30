Başkan Şahin’e ziyaret

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Eskişehir’in Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çalışkan, Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret ettiler.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin konuklarına teşekkür etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Şahin, “Eskişehir’in Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çalışkan bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Kendileriyle beraber çalışabileceğimiz konuları değerlendirdik. Ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

BİLECİK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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