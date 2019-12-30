Pazaryeri beyaza büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik il merkezi hariç ilçelerindeki yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar yağışı çevreyi tamamen beyaza bürürken kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi köylerde etkili olay yağış ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Yağan karın keyfini çocuklar çıkardı. Vatandaşlar karın bu yıl geç yağdığını belirterek, karın bereket olduğunu ifade ettiler.

BİLECİK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.