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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaklaşık 20 araç birbirine girdi.

Kazalar nedeniyle Eskişehir Bozüyük karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri kapanan yolu açmak için seferber oldu. Bölgeye sevk edilen çekiciler vasıtasıyla kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ölen ve yaralananın olmadığı kazaya karışan araçların sürücüleri yol küreme ve tuzlama çalışmalarına geç kalındığı iddia ettiler.

BİLECİK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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